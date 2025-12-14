Tarotista le achuntó al triunfo de José Antonio Kast en las Elecciones en Chile: lo adelantó hace semanas

Este domingo 14 de diciembre se realizó la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, jornada en la que se impuso el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El nuevo presidente del país se enfrentó en las urnas a la carta del oficialismo, Jeannette Jara, en un balotaje que mantuvo en vilo al escenario político durante las semanas transcurridas entre la primera vuelta y esta definición, marcadas por la incertidumbre sobre quién resultaría vencedor.

Pero ojo, porque había alguien que, supuestamente, lo tenía claro: la conocida tarotista Vanny Acosta. En noviembre, tras los resultados de la primera vuelta, fue invitada al programa Buenos Días, Buenas Tardes, de TVR, donde aseguró tener certezas sobre el desenlace de la elección presidencial.

En el espacio sacó unos palitos doraron que responden “si” o “no. “¿José Antonio Kast va a ser el próximo Presidente de Chile?", le pregunto la conductora de Javiera Carvallo.

Las varitas no dudaron y dijeron dieron el “sí”. “¿Vamos a tener más platita con el cambio?“, quiso saber Vanny Acosta. Recibió otro ”sí“.