Violento asalto a farmacia de Ñuñoa deriva en persecución policial hasta cercanías del Parque O’Higgins: seguimiento terminó en tiroteo

Un violento robo con intimidación se registró la tarde de este sábado en una farmacia Cruz Verde ubicada en avenida José Pedro Alessandri, en la comuna de Ñuñoa.

Según información preliminar de Carabineros, el hecho fue alertado a las 19:10 horas a través del 133.

Tras concurrir al lugar, personal policial confirmó el delito y, con las características entregadas, logró ubicar a cinco sujetos que huían a bordo de un vehículo, iniciándose un seguimiento controlado desde calle José Domingo Cañas, el que finalizó en las cercanías del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago.

Durante el procedimiento, los individuos dispararon contra Carabineros, lo que obligó al personal policial a hacer uso de sus armas de servicio. En el hecho, una mujer resultó lesionada, aunque fuera de riesgo vital.

Finalmente, los cinco involucrados fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación.