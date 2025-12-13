Trump promete “represalias muy serias” tras ataque que dejó dos soldados y un intérprete estadounidenses muertos en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país responderá con “represalias muy serias” luego de un ataque armado en Siria que provocó la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete civil, hecho que Washington atribuye al grupo Estado Islámico (EI).

Desde la Casa Blanca, el mandatario expresó sus condolencias y señaló que Estados Unidos está de luto por “la pérdida de tres grandes patriotas”, mientras aseguró que otros tres militares heridos “se encuentran en condición estable”.

“Tomaremos represalias”, afirmó Trump ante la prensa, subrayando que el ataque no quedará sin respuesta.

El Comando Central de EE.UU. informó que la emboscada ocurrió en la provincia de Palmira, en el centro de Siria, y fue perpetrada por un solo atacante armado, quien posteriormente murió tras ser enfrentado por fuerzas aliadas. Según el Pentágono, la misión del personal estadounidense era apoyar las operaciones en curso contra el Estado Islámico y el terrorismo en la región.

Trump también destacó la cooperación con las autoridades sirias y aseguró que el presidente de ese país, Ahmed al-Sharaa, está “devastado por lo sucedido”. Más tarde, el mandatario reiteró su advertencia en redes sociales, calificando el hecho como “un ataque del Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria en una zona extremadamente peligrosa”.

En la misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el agresor fue abatido y lanzó una dura advertencia: “Si atacan a estadounidenses en cualquier parte del mundo, Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará”.

Desde Damasco, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, condenó el ataque y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo estadounidense, además de desear una pronta recuperación a los heridos.

Las autoridades sirias informaron que el incidente está bajo investigación y que previamente se habían emitido alertas sobre posibles amenazas del Estado Islámico en la zona desértica donde ocurrió el ataque, una región que sigue siendo foco de inestabilidad y violencia pese a los esfuerzos conjuntos contra el grupo yihadista.