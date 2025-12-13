Una conversación distendida en un reciente episodio del programa En las buenas y en las malas, conducido por Pablo Mackenna y Nicolás Larraín, terminó por encender las redes sociales tras las palabras del escritor sobre una de las figuras más conocidas de la televisión chilena.

El ex CQC, invitado también al espacio Tal Cual de TV+, comentó con humor su participación es aquel espacio televisivo, y una situación particular: esperaba reencontrarse con una destacada personalidad del medio, pero esta nunca apareció en el estudio.

Entre bromas, elogios exagerados y referencias a anécdotas compartidas, el también comunicador construyó un relato lleno de ironía acerca de esa figura pública y su importancia en la pantalla.

“Fui al programa de Viñuela... en teoría se supone que yo iba al programa de la Raquel Argandoña. Yo me había topado con ella, yo dije que yo la amo... no sé si la amo tanto, pero le tengo más miedo que al cola de la flecha, así que a mí se me preguntan por la Raquel Argandoña, es la persona más linda, más inteligente, más solidaria, más joven, más guapa...“, relató Mackenna en un clip compartido en TikTok.

“Yo sé que ella tiene su kardex (sistema de registro para controlar el movimiento) y también está mi nombre, y como he trabajado con ella y me conoce, ese kardex no puede salir a la luz", sumó.

Sin embargo, ante la interrogante de por qué “La Quintrala” no fue parte del espacio, Mackenna sorprendió con una revelación: “Ha estado con mucha pega con Fiebre de Baile. Te cagai (sic) lo que le pagaron por Fiebre de Baile... es carrozi la eñora".

Pero eso no quedó solo ahí, ya que el escritor siguió y apuntó a un animador de CHV: “Yo pensé que esos sueldos, solo JC (Julio César Rodriguez) que los cobra dos veces: 45 millones por acá, 45 por acá. Uno de rostro y otro de administrador".