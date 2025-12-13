;

El “Muro” se divide: revelan cuánto ganarán los tres comediantes que optaron por quedarse en CHV

Christian Henríquez, Kurt Carrera y María José Quiroz optaron por quedarse en Chilevisión y habrían negociado contratos por dos años con remuneraciones que superan los $10 millones mensuales, según reveló Willy Sabor.

ADN Radio

El “Muro” se divide: revelan cuánto ganarán los tres comediantes que optaron por quedarse en CHV

Tres figuras históricas de “Detrás del Muro” tomaron una decisión que remeció al mundo del humor televisivo: pese al retorno del programa a Mega en 2026, Christian Henríquez (Ruperto), Kurt Carrera y María José Quiroz eligieron quedarse en Chilevisión, alcanzando millonarios acuerdos económicos para nuevos proyectos humorísticos en el canal.

La salida del elenco original se confirmó durante los últimos días, y todo apunta a que el factor económico fue determinante. Según reveló Willy Sabor en el programa “Hay Que Decirlo”, los comediantes negociaron sueldos que van desde los 10 hasta los 16 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con el animador, María José Quiroz aseguró un sueldo entre 12 y 13 millones al mes, mientras que Kurt Carrera habría cerrado por 10 millones mensuales. En tanto, Christian Henríquez logró el monto más alto del trío, con una cifra que oscilaría entre los 15 y 16 millones mensuales. Los tres firmaron un contrato por dos años.

Willy Sabor también afirmó que Mega habría ofrecido a Kike Morandé y su equipo un aumento del 30% respecto a lo que ganaban en CHV, además de la posibilidad de un contrato indefinido. Sin embargo, estas condiciones no fueron suficientes para retener a Henríquez, Carrera y Quiroz, quienes finalmente apostaron por permanecer en CHV y desarrollar nuevos proyectos en la casa televisiva.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad