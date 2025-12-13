El “Muro” se divide: revelan cuánto ganarán los tres comediantes que optaron por quedarse en CHV

Tres figuras históricas de “Detrás del Muro” tomaron una decisión que remeció al mundo del humor televisivo: pese al retorno del programa a Mega en 2026, Christian Henríquez (Ruperto), Kurt Carrera y María José Quiroz eligieron quedarse en Chilevisión, alcanzando millonarios acuerdos económicos para nuevos proyectos humorísticos en el canal.

La salida del elenco original se confirmó durante los últimos días, y todo apunta a que el factor económico fue determinante. Según reveló Willy Sabor en el programa “Hay Que Decirlo”, los comediantes negociaron sueldos que van desde los 10 hasta los 16 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con el animador, María José Quiroz aseguró un sueldo entre 12 y 13 millones al mes, mientras que Kurt Carrera habría cerrado por 10 millones mensuales. En tanto, Christian Henríquez logró el monto más alto del trío, con una cifra que oscilaría entre los 15 y 16 millones mensuales. Los tres firmaron un contrato por dos años.

Willy Sabor también afirmó que Mega habría ofrecido a Kike Morandé y su equipo un aumento del 30% respecto a lo que ganaban en CHV, además de la posibilidad de un contrato indefinido. Sin embargo, estas condiciones no fueron suficientes para retener a Henríquez, Carrera y Quiroz, quienes finalmente apostaron por permanecer en CHV y desarrollar nuevos proyectos en la casa televisiva.