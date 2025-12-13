;

Ignacia Michelson arremete contra Belén Soto por romance con ex de Disley Ramos: “Te haces la señorita con valores”

La exchica reality respondió una pregunta en redes sociales y deslizó una crítica hacia la actriz, al referirse a su vínculo con un productor audiovisual que antes estuvo en una relación conocida con Ramos.

Verónica Villalobos

Ignacia “Nacha” Michelson sorprendió a sus seguidores al responder una consulta directa sobre Belén Soto, quien actualmente vive en México y ha estado en la conversación digital debido a su vínculo pasado con un productor audiovisual que antes fue pareja de Disley Ramos. Todo surgió cuando un usuario preguntó si la actriz debía disculparse públicamente por “quitarle el pololo” a Ramos.

Sin mencionar nombres, Michelson entregó una respuesta que rápidamente generó reacciones. “No se trata de eso, yo no me metería con alguien con pololo, si ustedes están acostumbrados a eso, yo no, punto, y menos si te haces la señorita con valores”, expresó, en clara alusión al caso planteado por la audiencia.

En este contexto, se recordó que el hombre involucrado, Ignacio Díaz, mantuvo una relación con Disley Ramos y posteriormente un romance breve con Soto, tras la separación de esta última de Branko Bacovich. Actualmente, la actriz mantiene una relación con el empresario mexicano Daniel Cotic, alejado del mundo de las redes sociales.

La declaración de Michelson se sumó a la conversación que se arrastra desde hace meses entre seguidores de las involucradas, reactivando el debate en plataformas digitales.

