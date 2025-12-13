“Necesitamos actuar”: alcaldes piden al Gobierno avanzar en reglamento que brinda elementos de protección a guardias municipales

Los alcaldes de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; de Mulchén, José Miguel Muñoz; y de Quilaco, Pablo Urrutia, instaron al Gobierno a tramitar con urgencia el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal .

Esto, tras los recientes casos de violencia contra los guardias municipales, como el ocurrido en Independencia, donde un guardia municipal fue atacado por un sujeto armado con un cuchillo y un palo.

Y la citada normativa, recientemente aprobada, busca dotar a los inspectores municipales de elementos esenciales para su protección durante el desempeño de sus funciones.

“Necesitamos actuar”

Al respecto, el alcalde de Quilaco señaló que “estas agresiones no son solo ataques a los guardias, sino a la seguridad pública en su conjunto. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde”.

Su par de Mulchén enfatizó que “no podemos permitir que nuestros guardias sigan enfrentando situaciones peligrosas desprovistos de las herramientas necesarias para llevar a cabo su trabajo de manera segura”.

Finalmente, el alcalde de Puerto Montt sostuvo que “es urgente que el Gobierno actúe de manera rápida y decidida para implementar los mecanismos necesarios que garanticen la seguridad de nuestros funcionarios”.