Padre e hijo son asesinados en Cabrero: búsqueda en Google incrimina a uno de los detenidos

Un crimen que conmociona a Cabrero quedó al descubierto esta semana, luego de que un padre de 42 años y su hijo de 15 fueran encontrados sin vida en un camino rural del sector El Progreso, ambos con impactos de bala en la cabeza.

El doble homicidio, ocurrido en la región del Biobío, mantiene a dos personas detenidas y bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Según los expertos policiales y peritajes iniciales, el ataque no sería fortuito. El fiscal Michelangelo Bianchi confirmó que diligencias tecnológicas permitieron hallar evidencia clave en los teléfonos de uno de los acusados, incluyendo un historial de búsqueda que apunta a una preparación previa del crimen.

Revisa también Mujer es baleada mientras cerraba su local en Independencia: negocio había sido atacado de la misma forma en 2024

Entre las consultas detectadas se encuentran frases como “cómo causar la muerte con una munición de bajo calibre” y “la forma de matar a una persona con un disparo en la cabeza”.

El persecutor detalló que, además de estas búsquedas, se incautaron municiones desde el domicilio del imputado, y se realizó georreferenciación de aparatos electrónicos que ayudarían a situarlo en el contexto del delito. Todo ello refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Hasta el momento, la Fiscalía sostiene que el móvil del homicidio respondería a un conflicto previo entre los involucrados, aunque continúa recopilando pruebas para esclarecer completamente la participación de cada uno de los detenidos.

El caso sigue en desarrollo, con nuevas diligencias en curso para reconstruir el recorrido, motivaciones y responsabilidad penal detrás de uno de los crímenes más impactantes registrados en la zona durante este año.