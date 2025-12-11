;

VIDEO. Inspector municipal es acuchillado en la cabeza en plena calle de Independencia

El funcionario terminó con un profundo corte en la cabeza tras intentar detener a un hombre que causaba destrozos y amenazas.

Nelson Quiroz

CAPTURA

CAPTURA

Un grave ataque sufrió un inspector municipal de Independencia luego de ser agredido con un arma blanca mientras intentaba reducir a un sujeto que había protagonizado desórdenes y amenazas en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Recabarren con Luis Johnson, en una semana marcada por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso.

Según informó la Central de Seguridad, un hombre de cerca de 42 años estaba causando destrozos en la vivienda de un familiar y amenazando a vecinos, por lo que varias personas lo seguían portando palos.

Revisa también

ADN

Equipos municipales se trasladaron al lugar y lograron ubicarlo, instante en que el individuo huyó hacia Avenida Dorsal. Los patrulleros interceptaron al sujeto cuando intentaba subir a un bus del transporte público, encontrándolo armado con un palo y un cuchillo de gran tamaño, con los que intimidó a los inspectores.

Durante el procedimiento para reducirlo, el hombre arremetió contra uno de los funcionarios y le provocó un corte de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo, generándole un abundante sangrado. Carabineros logró finalmente detener al agresor, quien fue trasladado a la unidad policial correspondiente, mientras que el inspector herido fue derivado de urgencia al Hospital del Trabajador.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, condenó duramente lo ocurrido. “Lo que ocurrió refleja la importancia de que el Gobierno implemente a la brevedad protocolo para implementar en la práctica de Ley de Seguridad Municipal. Es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas y atribuciones de los municipios en materia de seguridad”, dijo.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad