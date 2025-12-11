Un grave ataque sufrió un inspector municipal de Independencia luego de ser agredido con un arma blanca mientras intentaba reducir a un sujeto que había protagonizado desórdenes y amenazas en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de Recabarren con Luis Johnson, en una semana marcada por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso.

Según informó la Central de Seguridad, un hombre de cerca de 42 años estaba causando destrozos en la vivienda de un familiar y amenazando a vecinos, por lo que varias personas lo seguían portando palos.

Equipos municipales se trasladaron al lugar y lograron ubicarlo, instante en que el individuo huyó hacia Avenida Dorsal. Los patrulleros interceptaron al sujeto cuando intentaba subir a un bus del transporte público, encontrándolo armado con un palo y un cuchillo de gran tamaño, con los que intimidó a los inspectores.

Durante el procedimiento para reducirlo, el hombre arremetió contra uno de los funcionarios y le provocó un corte de aproximadamente cinco centímetros en el cuero cabelludo, generándole un abundante sangrado. Carabineros logró finalmente detener al agresor, quien fue trasladado a la unidad policial correspondiente, mientras que el inspector herido fue derivado de urgencia al Hospital del Trabajador.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, condenó duramente lo ocurrido. “Lo que ocurrió refleja la importancia de que el Gobierno implemente a la brevedad protocolo para implementar en la práctica de Ley de Seguridad Municipal. Es fundamental seguir fortaleciendo las herramientas y atribuciones de los municipios en materia de seguridad”, dijo.