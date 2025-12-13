El fútbol a nivel internacional no se detiene y la primera división de la liga inglesa sigue con su apasionante desarrolle desarrollo ofreciéndonos interesantes partidos jornada a jornada que dejan mucho para analizar.

Bajo este escenario, la tarde de este sábado 13 de diciembre se enfrentaron Liverpool y Brighton por la fecha 16 de la Premier League, ambos peleando en medianía de la tabla por escalar algunos puestos.

En el mano a mano disputado en Anfield, fueron los ‘Reds’ quienes se quedaron con la victoria por un marcador de 2-0, reencontrándose con el triunfo en la liga.

Apenas inició el encuentro, al minuto de juego, Hugo Ekitiké abrió la cuenta tras una mala salida de los visitantes y un cabezazo de respuesta de Joe Gomez (asistencia) que supo controlar con un toque y rematar de volea a la altura del punto penal.

Ya en el segundo tiempo, a los 60′, Ekitike repitió como goleador, esta vez conectando un gran cabezazo tras liberarse de la marca y llegar al espacio libre tras un tiro de esquina de Mohamed Salah, que ingresó en el primer tiempo tras la lesión de Joe Gómez, bajando la tensión luego de sus quejas publicas al ser suplente en los últimos encuentros.

Con esto, Liverpool quedó sexto en la Premier con 26 puntos, mientras que Brighton se mantiene noveno con 23 unidades. Esto, a la espera del resto de partidos de la fecha.