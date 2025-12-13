Liberan tras cuatro meses a joven chileno detenido por control migratorio en Estados Unidos

Luego de permanecer casi cuatro meses privado de libertad, el joven chileno Benjamín Guerrero Cruz, de 18 años, fue liberado por autoridades migratorias de Estados Unidos y ya se encuentra nuevamente junto a su familia en California.

El estudiante había sido detenido en agosto pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras paseaba a su perro en un suburbio de Los Ángeles.

Getty Images / Irfan Khan Ampliar

Guerrero Cruz, alumno de último año de enseñanza secundaria en la localidad de Reseda, fue interceptado en la vía pública, trasladado inicialmente a un centro de detención en Adelanto, para luego ser derivado a una instalación migratoria en el estado de Arizona.

De acuerdo a lo recogido por Telemundo, su caso generó preocupación en la comunidad educativa y entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

La liberación del joven se concretó el pasado jueves, tras la decisión de un juez de inmigración que autorizó su salida bajo fianza. Si bien Benjamín ya regresó a su hogar, deberá permanecer bajo supervisión de las autoridades mientras continúa el proceso administrativo que podría derivar en su deportación.

La noticia fue confirmada por la congresista demócrata de California, Luz Rivas, quien manifestó alivio por el reencuentro familiar, aunque criticó con dureza el actuar de las autoridades migratorias.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que el joven permaneció en Estados Unidos más de dos años después del vencimiento de su visa, lo que habría motivado su detención. Según la autoridad, Benjamín ingresó al país bajo el Programa de Exención de Visa, el cual exigía su salida en marzo de 2023.

En paralelo, medios locales informaron que el estudiante ya fue reincorporado a un establecimiento educacional para finalizar su enseñanza media, mientras su familia y representantes legales continúan explorando alternativas para regularizar su situación migratoria.

El caso volvió a instalar el debate sobre los procedimientos del ICE y el impacto de las políticas migratorias en adolescentes y familias migrantes en Estados Unidos.