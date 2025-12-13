;

Liberan tras cuatro meses a joven chileno detenido por control migratorio en Estados Unidos

La noticia fue confirmada por la congresista demócrata de California, Luz Rivas.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Lawrey

Luego de permanecer casi cuatro meses privado de libertad, el joven chileno Benjamín Guerrero Cruz, de 18 años, fue liberado por autoridades migratorias de Estados Unidos y ya se encuentra nuevamente junto a su familia en California.

El estudiante había sido detenido en agosto pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras paseaba a su perro en un suburbio de Los Ángeles.

ADN

Getty Images / Irfan Khan

Guerrero Cruz, alumno de último año de enseñanza secundaria en la localidad de Reseda, fue interceptado en la vía pública, trasladado inicialmente a un centro de detención en Adelanto, para luego ser derivado a una instalación migratoria en el estado de Arizona.

De acuerdo a lo recogido por Telemundo, su caso generó preocupación en la comunidad educativa y entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Revisa también

ADN

La liberación del joven se concretó el pasado jueves, tras la decisión de un juez de inmigración que autorizó su salida bajo fianza. Si bien Benjamín ya regresó a su hogar, deberá permanecer bajo supervisión de las autoridades mientras continúa el proceso administrativo que podría derivar en su deportación.

La noticia fue confirmada por la congresista demócrata de California, Luz Rivas, quien manifestó alivio por el reencuentro familiar, aunque criticó con dureza el actuar de las autoridades migratorias.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que el joven permaneció en Estados Unidos más de dos años después del vencimiento de su visa, lo que habría motivado su detención. Según la autoridad, Benjamín ingresó al país bajo el Programa de Exención de Visa, el cual exigía su salida en marzo de 2023.

En paralelo, medios locales informaron que el estudiante ya fue reincorporado a un establecimiento educacional para finalizar su enseñanza media, mientras su familia y representantes legales continúan explorando alternativas para regularizar su situación migratoria.

El caso volvió a instalar el debate sobre los procedimientos del ICE y el impacto de las políticas migratorias en adolescentes y familias migrantes en Estados Unidos.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad