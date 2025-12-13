¿La suerte del campeón? Arsenal derrota al colista de la Premier League con dos autogoles para afianzar su liderato / David Price

En el cierre de la jornada sabatina de la fecha 16 de la Premier League, el Arsenal tuvo una de esas victorias que afianzan aún más la convicción de un equipo para coronarse campeón.

Todo parecía una jornada tranquila para los “Gunners”, considerando que debían recibir en Londres al colista absoluto de la tabla, Wolverhapton, que apenas ha ganado dos puntos.

Al cuadro de Mikel Arteta se le fue cerrando el arco y la desesperación cundía en el Emirates cuando, al minuto 70, un venenoso tiro de esquina de Bukayo Saka terminó en autogol del arquero Sam Johnstone.

¡¡ERA UN GOLAZO DE SAKA!! Bukayo intentó un centro cerrado, casi le sale un gol olímpico pero la pelota se desvió en Johnstone y llegó el 1-0 de Arsenal vs. Wolves.



Sin embargo, el Wolverhampton se las arregló para dar batalla y parecía tener premio en el minuto 90 con un certero cabezazo del nigeriano Arokodare.

¡¡LO GRITARON COMO UNA VICTORIA!! Arokodare desvió la pelota con su cabeza y firmó el 1-1 AGÓNICO de Wolves vs. Arsenal.



Aun así, Arsenal fue con todo al ataque y, en el enésimo centro, Gabriel Jesús conectó de cabeza, pero el balón terminó en desvío del central Yerson Mosquera al cuarto minuto de descuento para una nueva derrota del Wolverhampton.

LA ALEGRÍA LE DURÓ POCO A LOS LOBOS: Mosquera no pudo defender bien a Gabriel Jesús y, con su cabeza, marcó en su propio arco el 2-1 de Arsenal vs. Wolves. ¡PARTIDAZO!



Con el 2-1, Arsenal llegó a los 36 puntos, manteniendo la distancia de cinco unidades con su escolta, el Manchester City, que mañana visitará al complicado Crystal Palace con tal de no alejarse más del elenco londinense.