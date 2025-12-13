;

VIDEOS. ¿La suerte del campeón? Arsenal derrota al colista de la Premier League con dos autogoles para afianzar su liderato

El elenco londinense sufrió para imponerse en los descuentos al Wolverhampton.

Carlos Madariaga

¿La suerte del campeón? Arsenal derrota al colista de la Premier League con dos autogoles para afianzar su liderato

¿La suerte del campeón? Arsenal derrota al colista de la Premier League con dos autogoles para afianzar su liderato / David Price

En el cierre de la jornada sabatina de la fecha 16 de la Premier League, el Arsenal tuvo una de esas victorias que afianzan aún más la convicción de un equipo para coronarse campeón.

Todo parecía una jornada tranquila para los “Gunners”, considerando que debían recibir en Londres al colista absoluto de la tabla, Wolverhapton, que apenas ha ganado dos puntos.

Revisa también:

ADN

Al cuadro de Mikel Arteta se le fue cerrando el arco y la desesperación cundía en el Emirates cuando, al minuto 70, un venenoso tiro de esquina de Bukayo Saka terminó en autogol del arquero Sam Johnstone.

Sin embargo, el Wolverhampton se las arregló para dar batalla y parecía tener premio en el minuto 90 con un certero cabezazo del nigeriano Arokodare.

Aun así, Arsenal fue con todo al ataque y, en el enésimo centro, Gabriel Jesús conectó de cabeza, pero el balón terminó en desvío del central Yerson Mosquera al cuarto minuto de descuento para una nueva derrota del Wolverhampton.

Con el 2-1, Arsenal llegó a los 36 puntos, manteniendo la distancia de cinco unidades con su escolta, el Manchester City, que mañana visitará al complicado Crystal Palace con tal de no alejarse más del elenco londinense.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad