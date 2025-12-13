;

Minsal instruye sumario por hígado donado en Talcahuano que se perdió por falta de avión para ser trasladado a Santiago

“Fue un tema de tiempos y de disponibilidad aérea dentro de los tiempos. Que efectivamente eran muy acotados”, señalaron desde la cartera.

Ruth Cárcamo

Referencial | Agencia Uno

Referencial | Agencia Uno / Miguel Moya

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, instruyó un sumario administrativo a raíz del caso de la pérdida de un hígado donado por falta de una aeronave para transportarlo.

El órgano pertenecía a una niña de 5 años que falleció en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, e iba a ser trasladado a Santiago para una menor de dos años que esperaba compatibilidad.

El sumario instruido fue informado por José Luis Rojas, coordinador nacional de Trasplante del Minsal, y Juan Pablo Rubio, asesor del Subsecretario de Redes Asistenciales, quienes indicaron que con dicha acción se busca “investigar el procedimiento de procuramiento de órganos en el Hospital de Higuera de Talcahuano”, consignó T13.

“Se reconoce la necesidad de revisar los protocolos”

En esa línea, Rojas destacó que “una familia, en medio de un gran dolor por la pérdida de un hijo, tuvo la generosidad de donar sus órganos, permitiendo salvar dos vidas”.

“Fue un tema de tiempos y de disponibilidad aérea dentro de los tiempos. Que efectivamente eran muy acotados”, aseguró.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud señalaron que “se reconoce la necesidad de revisar los protocolos internos para hacer los tiempos de respuesta aún más cortos y buscar nuevas alternativas logísticas”.

