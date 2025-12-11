¿Qué pasa si existe un empate en la segunda vuelta de las Elecciones 2025 Chile? Esto define el Servel

Estamos ad portas de que se celebre la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, siendo una de las decisiones más importantes y que marca el futuro político del país, por lo que es fundamental estar informados de cada detalle.

Con José Antonio Kast y Jeannette Jara como las únicas dos opciones para este domingo 14 de diciembre, surge una interrogante válida entre muchos ciudadanos: ¿Puede haber un empate? Y si así fuera, ¿Qué pasaría?.

Aunque el escenario es matemáticamente improbable (pero no imposible) la legislación electoral chilena contempla un mecanismo para resolver esta situación.

Lo primero a tener en cuenta es que, además del simple tema de probabilidades, un único voto puede llegar a definir. Esto, según el Artículo 26 de la Constitución Política de la República, donde se detalla que resultará electo el candidato que obtenga el mayor número de sufragios válidamente emitidos.

Si bien en el caso de las elecciones de alcaldes se establece un sorteo en audiencia pública para definir al ganador en caso de empate, la legislación chilena no prevee una solución específica para un empate en la elección presidencial de segunda vuelta.

Ante este escenario, el Servel determina que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sería el responsable de decretar de manera definitiva al vencedor de la contienda.

Este tribunal practica un escrutinio exhaustivo en tres etapas: primero, los resultados preliminares del Servel; segundo, la revisión de los Colegios Escrutadores (aproximadamente 420 en todo Chile); y tercero, el propio escrutinio del Tricel, que es la instancia definitiva.​

El proceso de múltiples escrutinios

Cuando se procede a determinar los ganadores, el Tribunal Calificador utiliza un sistema de reconocimiento óptico de caracteres para procesar las actas, coteja la información con los resultados de los Colegios Escrutadores, analiza discrepancias y resuelve respecto de cualquier irregularidad detectada.​

Además, cualquier elector puede interponer reclamaciones de nulidad contra las elecciones, y los apoderados de cada candidato tienen derecho a objetar el conteo de votos en las mesas y durante los escrutinios.​

¿Puede haber recuento de votos?

Si en el escrutinio general se detectan diferencias significativas, el Tricel puede decretar escrutinios públicos de mesas específicas para resolver discrepancias.

Una vez completados todos estos procesos, la resolución del Tribunal Calificador es la última palabra sobre el resultado electoral y contra ella no procede recurso alguno, según establece la Ley Nº 18.460.​