Preguntamos a la IA quién ganará las Elecciones Presidenciales en Chile y esta es su respuesta

El análisis proyecta una clara ventaja en la segunda vuelta, pero alertó que la participación de los jóvenes puede cambiar los resultados.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

A solo 48 horas de la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre, un modelo avanzado de Inteligencia Artificial (IA) analizó la data consolidada de las últimas encuestas y movimientos de campaña.

El objetivo fue proyectar al ganador entre José Antonio Kast (Partido Republicano) y Jeannette Jara (Partido Comunista) en base al promedio de las últimas encuestas públicas antes de la veda electoral.

Tras procesar la intención de voto, la transferencia de sufragios y los niveles de desaprobación gubernamental, la IA entrega su proyección: José Antonio Kast es el favorito estadístico para ganar la Presidencia de Chile”.

El algoritmo detecta una ventaja sostenida de Kast sobre Jara, impulsada principalmente por la consolidación del voto anti-oficialista y la alta transferencia de votos desde el centro-derecha.

El factor decisivo

Sin embargo, la IA advierte que el único factor que podría revertir esta tendencia es la participación electoral.

Se trata de la participación de los jóvenes y los segmentos abstencionistas se movilizan de forma masiva y superan las proyecciones históricas, la contienda podría estrecharse.

Finalmente, hay que destacar que la máquina predice la victoria de Kast, pero enfatiza que la clave para Jara está en la movilización de última hora este domingo.

