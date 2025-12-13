Diputada de El Salvador anuncia demanda contra el Estado de Chile por muerte de ciudadano que involucra a exdiplomático
“Existió un abuso a la autoridad del entonces encargado de negocios, el embajador alterno (...) y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación”, dijo la legisladora.
La diputada salvadoreña Rebeca Rodríguez anunció una demanda contra el Estado de Chile por un fatal accidente protagonizado por quien entonces se desempeñaba como primer secretario y jefe de Cancillería de la Embajada de Chile en El Salvador, Juan Eugenio Vega Urcelay.
El hecho se remonta al 18 de octubre de 2022, cuando Vega -al manejar con imprudencia y a alta velocidad- impactó a un motociclista, mientras conducía un vehículo fiscal. El afectado murió en el lugar.
Posteriormente, la Fiscalía de El Salvador y la policía local identificaron que el funcionario había perseguido al motociclista antes del impacto, violando así varias normas de tránsito.
“Existió un abuso a la autoridad”
La diputada Rebeca Rodríguez expresó su preocupación por la posibilidad de que lo sucedido quede impune. En su calidad de legisladora de doble nacionalidad salvadoreña y chilena, exigió al Presidente Gabriel Boric que tome cartas en el asunto.
“Existió un abuso a la autoridad del entonces encargado de negocios, el embajador alterno, el señor Juan Vega, y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación, al punto que el culpable regresó a Chile 48 horas después del cometido crimen, claramente evadiendo justicia”, dijo.
Finalmente, el abogado Cristián Jara, especializado en Derecho Público, Asuntos Internacionales y socio de JyS Cía. Abogados, indicó que este caso “es muy grave en términos jurídicos y diplomáticos, tanto por la falta de transparencia de la Cancillería de no informar el hecho en su oportunidad, como por no haber tomado acciones inmediatas”.
