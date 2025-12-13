Diputada de El Salvador anuncia demanda contra el Estado de Chile por muerte de ciudadano que involucra a exdiplomático

La diputada salvadoreña Rebeca Rodríguez anunció una demanda contra el Estado de Chile por un fatal accidente protagonizado por quien entonces se desempeñaba como primer secretario y jefe de Cancillería de la Embajada de Chile en El Salvador, Juan Eugenio Vega Urcelay.

El hecho se remonta al 18 de octubre de 2022, cuando Vega -al manejar con imprudencia y a alta velocidad- impactó a un motociclista, mientras conducía un vehículo fiscal. El afectado murió en el lugar.

Posteriormente, la Fiscalía de El Salvador y la policía local identificaron que el funcionario había perseguido al motociclista antes del impacto, violando así varias normas de tránsito .

“Existió un abuso a la autoridad”

La diputada Rebeca Rodríguez expresó su preocupación por la posibilidad de que lo sucedido quede impune. En su calidad de legisladora de doble nacionalidad salvadoreña y chilena, exigió al Presidente Gabriel Boric que tome cartas en el asunto.

“Existió un abuso a la autoridad del entonces encargado de negocios, el embajador alterno, el señor Juan Vega, y en el gobierno chileno para ocultar este tipo de situación, al punto que el culpable regresó a Chile 48 horas después del cometido crimen, claramente evadiendo justicia”, dijo.

Finalmente, el abogado Cristián Jara, especializado en Derecho Público, Asuntos Internacionales y socio de JyS Cía. Abogados, indicó que este caso “es muy grave en términos jurídicos y diplomáticos, tanto por la falta de transparencia de la Cancillería de no informar el hecho en su oportunidad, como por no haber tomado acciones inmediatas”.