Detienen a un adolescente de 15 años por asesinar a la madre y hermanos de su expareja en Texas

Los investigadores indicaron que el atacante planeaba confrontar a su expareja al salir de la escuela, pero “decidió dirigirse directamente a la vivienda” de ella.

Ruth Cárcamo

Imagen referencial de fondo: Getty Images | La mujer de la imagen es Jennifer Rodríguez

Un adolescente de 15 años fue detenido en Texas, Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en el triple homicidio de la madre de su exnovia y de dos de sus hijos menores.

Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Rodríguez, su hija de 13 años y su hijo de 9, quienes fueron encontrados sin vida en su vivienda, ubicada en el complejo Eighty Seventh Apartments.

Los investigadores indicaron que el atacante mantenía una relación previa con la hija mayor de Jennifer, de 15 años, a quien planeaba confrontar al salir de la escuela. Sin embargo, “cambió de opinión y decidió dirigirse directamente a la vivienda”, dijo el jefe policial Mike Gerke, consignó el diario online Marca.

“Supimos casi inmediatamente quién era el sospechoso”

En detalle, el adolescente ingresó a la vivienda de la familia la noche del martes pasado, y disparó contra los residentes para luego huir. La policía señaló que la hija mayor de Jennifer no resultó herida.

Tras lo sucedido, el atacante fue arrestado y llevado al Centro juvenil del Condado de Ector, donde permanecerá detenido. “Desde el momento en que ocurrió, supimos casi inmediatamente quién era el sospechoso”, dijo Gerke.

