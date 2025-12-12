Irán arresta a premio nobel de la paz iraní Narges Mohammadi

Las fuerzas iraníes de seguridad arrestaron este viernes de forma “violenta” a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo del abogado Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada.

Su esposo, Taghi Rahmani, que reside en París, precisó que la mujer de 53 años fue detenida en la ciudad de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

La organización no gubernamental Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia sin el velo islámico que el gobierno de Irán obliga a las mujeres a usar en los espacios públicos.

Otras imágenes difundidas por canales de televisión con sede fuera de Irán mostraron a la defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

Incansable lucha por los derechos humanos y represión del gobierno iraní

Mohammadi ha luchado por los derechos humanos en Irán por décadas y ha entrado y salido de la cárcel numerosas veces debido a su incansable activismo, que desafia al régimen de la República Islámica.

En 2023, recibió el Premio Nobel de la Paz mientras cumplía una condena de 13 años y nueve meses por colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno iraní. En diciembre de 2024, fue liberada por tres semanas debido a problemas médicos, pero desde entonces ha podido permanecer fuera de prisión.

Alikordi era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluidos detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022. Fue encontrado muerto a principios de este mes en su oficina y las autoridades dijeron que había sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, una creciente represión en el país coincidió con su fallecimiento, lo que ha generado dudas.