;

Irán arresta a premio nobel de la paz iraní Narges Mohammadi

La activista ha luchado por los derechos humanos en Irán por décadas y ha entrado y salido de la cárcel numerosas veces debido a su incansable labor, que desafia al régimen de la República Islámica.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / NOOSHIN JAFARI

Las fuerzas iraníes de seguridad arrestaron este viernes de forma “violenta” a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo del abogado Khosrow Alikordi, hallado muerto en su oficina la semana pasada.

Su esposo, Taghi Rahmani, que reside en París, precisó que la mujer de 53 años fue detenida en la ciudad de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

La organización no gubernamental Human Rights Activists News Agency (Hrana), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia sin el velo islámico que el gobierno de Irán obliga a las mujeres a usar en los espacios públicos.

Revisa también

ADN

Otras imágenes difundidas por canales de televisión con sede fuera de Irán mostraron a la defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

Incansable lucha por los derechos humanos y represión del gobierno iraní

Mohammadi ha luchado por los derechos humanos en Irán por décadas y ha entrado y salido de la cárcel numerosas veces debido a su incansable activismo, que desafia al régimen de la República Islámica.

En 2023, recibió el Premio Nobel de la Paz mientras cumplía una condena de 13 años y nueve meses por colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno iraní. En diciembre de 2024, fue liberada por tres semanas debido a problemas médicos, pero desde entonces ha podido permanecer fuera de prisión.

Alikordi era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluidos detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022. Fue encontrado muerto a principios de este mes en su oficina y las autoridades dijeron que había sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, una creciente represión en el país coincidió con su fallecimiento, lo que ha generado dudas.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad