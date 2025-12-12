Terremoto en club del fútbol chileno: “Hoy presento mi renuncia al cargo de presidente”

Deportes Melipilla vivió una temporada para el olvido en 2025. El cuadro metropolitano fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP con la resta de 36 puntos debido a irregularidades financieras, lo que terminó por sentenciar su descenso desde la Segunda División Profesional al fútbol amateur para 2026.

El castigo a los “Potros” se produjo tras la denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero, la que responsabilizó a club de no reponer la garantía destinada a respaldar los pagos por subrogación correspondientes a los futbolistas.

El golpe deportivo y administrativo tuvo fuertes repercusiones en la interna de la institución. La más relevante fue la renuncia de su presidente, José Castillo Bravo, quien a través de un comunicado dio a conocer su decisión.

“Estimados jugadores, funcionarios, hinchas y familia Melipillana: Hoy después de finalizar la temporada 2025, presento mi renuncia al cargo de presidente de Deportes Melipilla SADP, luego de complejos 32 Meses a cargo de esta hermosa institución”, comienza el texto publicado en las redes sociales del club.

“Creo firmemente que dar un paso al costado en estos momentos difíciles es necesario para generar un cambio y una renovación administrativa que permitan recuperar la credibilidad y el apoyo transversal de toda la comunidad", añadió Castillo.

“Doy un paso al costado”

Respecto a la dura sanción recibida por Deportes Melipilla, el ahora expresidente de la institución agregó: “Vivimos situaciones muy complejas en lo administrativo que perjudicaron al club, también a nuestros trabajadores y sus familias”.

“Durante el último año recibimos denuncias que opacaron todo el trabajo y la dedicación del directorio, pero en esta división, con una insostenible falta de recursos, muy poco apoyo de empresarios de la ciudad y autoridades, sin poder contar con el estadio Roberto Bravo, y con numerosas dificultades en el camino, este grupo de jugadores, cuerpo técnico, funcionarios y staff, saco siempre adelante la tarea, dejando al club en lo más alto de la división y también dejándolo en el futbol profesional. Por ellos me saco el sombrero y existirá siempre una enorme gratitud", continuó.

“Doy un paso al costado, agradecido de lo vivido, de poder mirar siempre a los jugadores a la cara y abrazamos en momentos difíciles, disfrutar en momentos alegres y festejar con toda una ciudad un título injustamente quitado", complementó en relación al campeonato de la Segunda División que perdió en 2024 a manos de Deportes Concepción.

Finalmente, José Castillo cerró el comunicado con un sentido mensaje. “Potro querido, espero llegue gente con ganas, capacidades y con los recursos necesarios para poder seguir avanzando, la ciudad y los hinchas merecen que el club esté en mejores condiciones", sentenció.