“El jugador decidió no apelar a la sanción”: tenista de 31 años es suspendido de por vida por manipulación de partidos

Gracias a una investigación, se confirmó que el tenista facilitó la manipulación de 22 partidos entre 2023 y 2024.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que el tenista tailandés de 31 años, Jatuporn Na Lamphun, fue suspendido de por vida por manipular partidos, delito que está contemplado en el Programa Anticorrupción del Tenis.

“El jugador facilitó o intentó facilitar la manipulación de 22 partidos entre 2023 y 2024, ofreciendo dinero en 18 de esos partidos, y no cooperó con la investigación”, señaló la ITIA.

El tenista, actualmente sin ranking, ya había cumplido una suspensión de 18 meses en 2016 por violar las normas del Programa Anticorrupción del Tenis. Ahora, no solo fue suspendido de por vida, sino que además fue sancionado con una multa de 115.000 dólares (más de 109 millones de pesos chilenos).

“El jugador decidió no apelar a la sanción ante un Oficial de Audiencia Anticorrupción independiente”, agregó la ITIA.

“Na Lamphun tiene prohibido permanentemente jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”, concluyó el organismo.

