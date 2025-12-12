“Quizás tuvimos demasiadas expectativas”: la dura crítica de Francisco Melo al Gobierno y su preocupación ante la segunda vuelta

Cuando a Francisco Melo (58) se le pregunta por política, aprieta los dientes y suelta una sonrisa, pero igual responde las preguntas de ADN.cl. Habla directo. Con el país entrando de lleno en la segunda vuelta de este domingo, el actor dice que siente incertidumbre, que está decepcionado de la clase política y que las promesas sociales “se fueron vaciando en el camino”.

En esta entrevista, asegura que existe un sector cultural que sigue precarizado, que hay artistas que empujan proyectos casi a pulso y describe un panorama poco alentador de las instituciones públicas, tras los casos de corrupción que afectaron al Poder Judicial y al Congreso.

¿Cuál es tu diagnóstico actual sobre la cultura y las artes en Chile?

—Creo que seguimos comportándonos como un país subdesarrollado en términos culturales. Hacer cualquier disciplina artística en Chile es difícil. Los fondos estatales son débiles, no tienen músculo, y el peregrinar por la empresa privada también es complejo. Yo soy una excepción porque he podido vivir de la televisión durante muchos años, pero la mayoría de artistas, músicos, cineastas o artistas visuales vive una lucha diaria. Es un oficio extremadamente rudo. Lo veo en los colegas: algunos trabajan en docencia, otros participan en eventos o proyectos pequeños, y aun así, pese a la precariedad, no dejan de empujar. Pero sí: seguimos habitando un país que no ha comprendido la importancia de la cultura en el desarrollo integral del ser humano.

¿Cómo evalúa el desempeño del gobierno en esta materia? ¿Qué quedó al debe?

—No sé si hay una crítica puntual, pero creo que todos tenemos la sensación de que quedamos un poco al debe. Quizás tuvimos demasiadas expectativas. Este gobierno está directamente vinculado con lo que fue el estallido social, con esa idea de que era necesario un cambio estructural. Y en cultura, honestamente, no cambió mucho. La pugna por conseguir fondos sigue igual, la presencia de la cultura en el cotidiano no se fortaleció. Y claro, también veo que hay áreas más urgentes —educación, salud— pero la sensación final es que quedamos en un status quo extraño.

Estamos ad portas de la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo observas este escenario?

—Con preocupación. Todo el proceso eleccionario ha sido un reflejo de nuestra clase política. Yo estoy profundamente decepcionado. Hay una pugna constante, un devenir de descalificaciones, una pelea por posiciones de poder que deja de lado a la ciudadanía. La famosa frase de “poner a los niños primero” está totalmente vaciada. Más que miedo, siento incertidumbre. Pero también creo que nosotros, los artistas, tenemos la responsabilidad de seguir empujando incluso cuando la corriente viene en contra. Defender la cultura, defender el arte y su importancia emocional y humana.

¿Cuál es tu evaluación del gobierno en general respecto a estas expectativas que mencionas?

—Creo que, en general, no avanzamos tanto como imaginábamos. Las campañas están llenas de promesas esperanzadoras, pero después el aterrizaje es distinto. Como decía, educación está herida, salud también, y cultura sigue igual. Esa es la sensación: quedamos en un lugar intermedio, sin resolver los problemas de fondo.

¿Cuál es tu diagnóstico sobre la crisis en el Poder Judicial?

—Ha sido del terror. Las tecnologías —las redes, los registros, todo— han permitido destapar realidades que estaban ocultas. Y ver los niveles de contaminación moral dentro del Poder Judicial es muy duro. Uno espera que los poderes del Estado sean espacios de confianza, y descubrir lo contrario provoca mucha tristeza. La pregunta que queda instalada es: ¿en quién se puede confiar ahora? Ese es el daño más profundo.