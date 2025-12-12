;

“No puedo dejar de escucharla”: el desconocido fanatismo de Pancho Melo por Rosalía y su canción favorita

Desde el lugar del país que más lo impacta hasta una actuación que define como “descarnada”. Estas son las recomendaciones personales del actor.

Cristóbal Álvarez

Foto: @panchomelo

El galardonado actor Francisco Melo conversó con ADN.cl e hizo una revelación sobre una cosa que no puede dejar de hacer: no para de escuchar a Rosalía. Lo dice entre risas, pero asegura que es en serio: tiene una canción en loop permanente. En uno de sus grandes años —con el Copihue de Oro y el Premio Cordillera bajo el brazo— el actor entrega sus mejores recomendaciones artísticas.

ADN

En medio de rodajes para su nueva película, Pancho Melo compartió con Radio ADN sus datos y gustos más personales: la serie de televisión que más lo atrapó, la música que no para de escuchar y los rincones donde se refugia cuando necesita una pausa.

¿Qué lugar recomiendas para desconectarse?

—Las Torres del Paine. Voy a echar mano a lo primero que se me viene a la cabeza, pero lo digo porque cada vez que he tenido la suerte de ir, me provocan un impacto emocional supremo. Están un poco desoladas hoy por la tragedia reciente, pero para mí no existe un lugar en el mundo que me deje sin aliento como ese. Es impresionante lo que producen.

¿Una película actual para ver? ¿O alguna de culto?

—Acabo de ver There Will Be Blood. Para mí, Daniel Day-Lewis es uno de los mejores actores del planeta, y esta película debería viralizarse por su potencia, por lo descarnada que es y por lo que tiene de sangrado humano. Él es extraordinario en ese rol. Y hace poco vi otra película de trenes en Netflix, muy interesante, muy bien hecha. Quedé pegado con ese tipo de cine últimamente.

¿Una serie que recomiendes?

—Slow Horses. Todas las temporadas. Es una joya maravillosa. Está muy bien armada, muy bien actuada, muy bien escrita. La recomiendo sin dudar.

¿Y una canción para subir el ánimo este verano?

—Hace un par de años conocí a Rosalía y desde entonces me atrapó completamente. Me gusta su capacidad de mezclar lo tradicional con lo contemporáneo, su ángel infinito y el potencial artístico que tiene más allá del género. Su último disco me parece extraordinario, y hay una canción en particular que no puedo dejar de escuchar: “La Perla”. Cada vez que la escucho siento un momento de felicidad encantador. Ella tiene una sensibilidad extraordinaria, una estética única. La sigo hace rato y me encanta lo que hace.

¿Alcanzaste entrada para su concierto en Chile?

—Sí, compré

¿Cuál es su panorama favorito para este verano? ¿A dónde invitaría a alguien?

—Mi casa. Este verano voy a estar trabajando bastante, y mi hogar siempre ha sido un espacio fundamental. Me gusta mi casa. Es un lugar íntimo. Si invito a alguien es porque le tengo cariño. No soy bueno para los cumpleaños ni para las grandes celebraciones, pero una reunión de amigos, con una comida y un vino, es perfecto. Ese es mi panorama favorito.

