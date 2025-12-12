;

Nicolás Maduro califica a Estados Unidos como “piratas del Caribe” tras interceptar buque petrolero venezolano

El líder del chavismo insistió en que la ofensiva no está vinculada al narcotráfico. “Es el petróleo, que se lo quieren robar”, afirmó.

Venezuela presentó ante la Organización Marítima Internacional (OMI) una denuncia formal por la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas por parte de Estados Unidos.

Según un comunicado difundido por la Vicepresidencia mediante Telegram, la vicepresidenta Delcy Rodríguez “sostuvo un contacto telefónico con el secretario ejecutivo de la OMI, Arsenio Domínguez, para denunciar la violación de la libertad de navegación en el Caribe”.

El gobierno venezolano argumentó que hay acuerdos internacionales que amparan la libertad de navegación “ante hechos ilícitos que la amenazan”, en referencia a la incautación del petrolero.

“Como piratas del Caribe”

Este accionar coincide con las palabras de Nicolás Maduro, quien durante un acto de gobierno en Caracas calificó la operación de Estados Unidos como “piratería criminal”.

“Hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo, como piratas del Caribe, a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz”, añadió.

Finalmente, el líder del chavismo sostuvo que, con esto, a las autoridades estadounidenses “se les cayó la máscara”, insistiendo en que su ofensiva no está vinculada al narcotráfico. “Es el petróleo, que se lo quieren robar”, afirmó.

