Tercer recorte consecutivo: Reserva Federal de EE.UU. baja tasa de interés y la deja en su menor nivel en tres años

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cumplió con los pronósticos y anunció este miércoles 10 de diciembre un nuevo recorte en su tasa de política monetaria. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidió reducir el tipo de interés en 25 puntos base (pb), dejándolo en un rango de 3,5% a 3,75%. Esta cifra representa el nivel más bajo desde noviembre de 2022 y marca el tercer recorte consecutivo realizado por la entidad durante este año.

La decisión, que fue unánime, responde a un escenario económico mixto. En su comunicado oficial, la Fed señaló que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado”, aunque advirtió que “la creación de empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente”. Respecto a los precios, el organismo reconoció que “la inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene algo elevada”, lo que justifica mantener la cautela en el proceso de normalización monetaria.

Impacto inmediato en los mercados

La reacción financiera no se hizo esperar. En el plano local, el dólar cerró la jornada con una baja de $1,9, ubicándose en **$923,9**, en línea con el debilitamiento global de la divisa (el *dollar index* cayó un 0,3%). Por su parte, el cobre, principal exportación chilena, experimentó un repunte del 0,7%, cotizándose a US$ 5,25 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, impulsado por las expectativas de mayor liquidez global.

Mirada hacia 2026

Junto con la decisión de tasas, el mercado estaba atento a la actualización del mapa de puntos (dot plot) de la Fed, que proyecta los movimientos futuros. Las nuevas estimaciones sugieren un escenario más conservador para el próximo año, anticipando solo un recorte adicional para 2026, una visión más restrictiva de lo que esperaban algunos analistas que apostaban por dos rebajas.

Con este movimiento, la Fed cierra su ciclo de 2025 habiendo reducido la tasa en un total de 1,5 puntos porcentuales en el segundo semestre, intentando lograr el anhelado “aterrizaje suave” de la economía estadounidense.