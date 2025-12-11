Rusia repele ataque masivo con casi 300 drones ucranianos: se interrumpieron aeropuertos y se desviaron vuelos

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 287 drones ucranianos , el segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa desde marzo pasado, cuando lanzaron 337 artefactos en una noche.

A través de Telegram, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer la noticia: “Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 287 drones ucranianos de ala fija”.

La región más afectada fue Briansk, donde fueron derribados 118 drones. En la región de Kaluga, fueron neutralizados 40 drones, el mismo número que en la región de Moscú, donde los ataques obligaron a interrumpir el trabajo de cuatro aeropuertos y desviar cerca de 140 vuelos .

De acuerdo al alcalde de Moscú, Serguei Sobianin, 32 de los artefactos aéreos derribados se dirigían a la capital rusa.