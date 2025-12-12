“Me duelen las cosas que dice”: el profundo descargo de participante de “Fiebre de Baile” contra Vasco Moulian

La última gala de Fiebre de Baile dejó un momento tenso entre Vasco Moulian y Skarleth Labra. El jurado cuestionó la presentación de la estudiante de periodismo y le dio una calificación baja.

“Hay un milagro, que dicen que es el milagro del trabajo (...) usted tiene que trabajar más y ahora, que va a salir de vacaciones (de la universidad), trabaje el triple. Es muy talentosa y me da rabia que me conteste”, expresó el actor, justificando la nota 4 por la caída del bailarín que la acompañaba.

A pesar de estar en zona de eliminación, Skarleth logró continuar en competencia gracias al 39% de los votos del público, que la respaldaron para seguir en el programa.

Horas después, la participante conversó con LUN sobre lo ocurrido. “En el momento molestan (los comentarios), pero ahora me siento mejor”, dijo. Luego, profundizando en cómo la afectaron las palabras del jurado, señaló: “Por la forma en que Vasco me dijo sus comentarios (...) me hizo sentir que no era merecedora de estar ahí”.

“Eso me molestó un poco y creo que se notó porque ya, en varias ocasiones, él me quiere llevar la contraria o me quiere poner la pata encima. Aparte de que no sabe nada de baile, entonces no me da un criterio o una crítica constructiva”, añadió.

La joven insistió en que espera críticas más técnicas. “No me dice: ‘Skar, creo que deberías mejorar esto’. Solamente me dice que ensaye más y yo ensayo más. O sea, si te molesta algo o no te gusta, dime qué arregló o cómo puedo mejorarlo”, afirmó.

Finalmente, aseguró que hoy enfrenta la situación con más calma al saber que todo es parte de un personaje. “En el momento me duelen las cosas que dice porque sé el esfuerzo que hago y que también hacen todos mis compañeros (...) Vasco siempre me dice cosas en que tengo que responderle que sí me esfuerzo. ¿Y por qué tendría que aclararle eso?”, concluyó.