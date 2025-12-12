;

Lluvia en Santiago para las Elecciones Presidenciales 2025: a esta hora precipitará en la capital el domingo

Revisa en qué regiones habrá chubascos durante las votaciones.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago para las Elecciones Presidenciales 2025: a esta hora precipitará en la capital el domingo

Lluvia en Santiago para las Elecciones Presidenciales 2025: a esta hora precipitará en la capital el domingo / Nastco

Más de 15 millones de personas acudirán a votar este domingo 14 de diciembre en la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.

Sin embargo, y a diferencia de los comicios de noviembre, para ese fin de semana se esperan lluvias en la región Metropolitana, e incluso no se descartan probables tormentas eléctricas.

Según el pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), gran parte de la capital tendrá cielos cubiertos este domingo 14, donde la máxima solo llegará a 24 grados.

Mientras que en sectores cordilleranos habrá precipitaciones, principalmente durante la tarde.

En ese sentido, el sitio Accuweather detalla que las lluvias podrían comenzar a eso de las 13:00 horas en San José de Maipo, y se podría extender hasta las 18:00 horas en algunas comunas capitalinas.

Las precipitaciones también se registrarán en otras regiones durante las elecciones, como en O’Higgins, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

