Cómo consultar tu local de votación para la segunda vuelta de las Elecciones de Chile, si estás en el extranjero

Estamos ad portas de la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales 2025 en Chile y son varios los temas a tener en consideración más allá de la información y claridad política como tal.

Una vez más, son miles de compatriotas quienes podrán ejercer su derecho a voto en el extranjero. Es por eso que resulta fundamental tener claridad sobre cada detalle dispuesto por el Servicio Electoral (Servel) para poder sufragar sin problemas desde donde sea que estén.

Lo primero a consignar es que pueden votar todos aquellos ciudadanos chilenos mayores de 18 años que cuenten con su domicilio electoral registrado en el extranjero.

Para conocer dónde votas (si cumples con los requisitos) este domingo 14 de diciembre, lo primero que debes hacer es ingresar a consulta.servel.cl con tu RUN sin puntos pero con guion (ejemplo: 12345678-9).

De forma inmediata, el sitio web te mostrará la dirección exacta de tu local de votación y cuál es tu mesa designada para participar de este proceso.

También puedes llamar al 600 6000 166 o al +56 2 2915 3265 desde cualquier país.​

Otros datos a considerar

Requisitos para estar habilitado :

Ser ciudadano chileno mayor de 18 años.

Estar inscrito en el padrón electoral del extranjero.

Haber estado habilitado para votar el 16 de noviembre.

Es importante señalar que el plazo para cambiar domicilio electoral al extranjero cerró el 28 de junio de 2025. Podrás hacer este cambio nuevamente a partir del 1 de enero de 2026.​

Hay que tener en cuenta que los locales están principalmente en consulados y embajadas de Chile. De igual forma, si hay más dudas, también puede ser una opción contactar directamente al consulado correspondiente de cada ubicación.