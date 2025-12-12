La dura advertencia de Latife Soto tras segunda vuelta presidencial: “Viene una cuestión muy fuerte”
Apenas la tarotista realizó este vaticinio, causó impacto entre sus seguidores.
Tiempo atrás, en una transmisión junto a José Antonio Neme, la tarotista Latife Soto lanzó una advertencia que hoy cobra relevancia. Según su vaticinio, Chile enfrentará una situación compleja en 2026 relacionada con una enfermedad respiratoria.
“Nosotros ahora estamos en verano, pero vamos a tener hartas noticias cuando ya empiece por ahí... Tomen harta vitamina ahora, tomen harto zinc, harta vitamina, harto zinc, porque viene alguna cuestión muy fuerte, puede ser una peste aviar muy fuerte”, afirmó en aquella ocasión.
“Ahora ya en el hemisferio norte van a estar con eso po, amiguito. Lueguito nos vamos a enterar de que hay gente, hay fallecidos, hay cosas, pero a nosotros nos viene después po, ¿cachai? Porque cuando hay tanto calorcito, se controlan un poco esos bichos. Entonces, ojo, ojo con eso, entonces, este es el periodo, amigo, donde hay que tomarse todo eso, tome zinc, tomen todas las vitaminas”, agregó.
Finalmente, concluyó con un llamado: “Tomen todas esas cositas ahora, porque después va a llegar esa porquería, que vamos a empezar enterarnos de que en el hemisferio norte... Mire, la nieve les va a llegar hasta más arriba de no sé qué”.
Y en una reciente publicación, la vidente reafirmó su predicción. “Esto fue dicho hace un mes y medio, y esta enfermedad tipo aviar, y dije, respiratoria, sería delicada. Lo vengo diciendo de hace unos seis meses... ¡Está pasando!”, escribió.
Su advertencia coincide con el reporte de autoridades sanitarias de Estados Unidos, que confirmaron la primera muerte humana por gripe aviar H5N5 en Washington. El paciente, un adulto mayor con enfermedades previas, se contagió por contacto con aves de corral. Según los CDC, desde 2024 se han registrado 71 casos de influenza aviar H5N1 en humanos en Estados Unidos.
