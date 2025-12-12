;

La deuda oficialista con Jara: tres de nueve partidos financiaron su campaña pese al llamado del comando

Pese al llamado interno de los partidos del oficialismo, solo el PC, PS y Frente Amplio entregaron recursos.

El comando de Jeannette Jara esperaba que los nueve partidos del oficialismo que respaldaban su candidatura aportaran recursos para la campaña presidencial.

Sin embargo, solo tres colectividades hicieron donaciones formales, lo que obligó a la abanderada a sostener su despliegue electoral mediante créditos millonarios.

La solicitud de apoyo económico fue planteada antes de Fiestas Patrias por Jorge Millaquén, jefe de gabinete del comando. Pese a ello, en la plataforma del Servel solo aparecen aportes del PC, el Partido Socialista y el Frente Amplio.

El Partido Comunista realizó los aportes más elevados: $310 millones divididos en dos transferencias en noviembre. El PS entregó $23,3 millones en septiembre y el Frente Amplio, otros $23 millones durante el mismo mes.

Seis partidos no aportaron ni un peso

Las demás colectividades —PPD, DC, Partido Liberal, Partido Radical, FRVS y Acción Humanista— no realizaron donaciones. Todas atribuyeron su ausencia de apoyo a problemas financieros internos.

Acción Humanista explicó que recibieron pocos recursos para esta elección y optaron por priorizar la campaña parlamentaria.

El Partido Radical señaló que en marzo debió devolver $125 millones por gastos objetados bajo la administración anterior.

En el PPD, en tanto, reconocieron que gran parte de su presupuesto se gastó durante la precampaña presidencial de Carolina Tohá, quien perdió en las primarias. Las otras colectividades no entregaron respuesta.

Créditos: el eje del financiamiento

Ante la falta de aportes, en el comando se definió desde el inicio que la estrategia financiera descansaría en créditos contra reembolso solicitados por la candidata.

Para la primera vuelta, Jara gestionó un crédito de $1.760 millones, monto que —según su equipo— no generaría deuda gracias a su rendimiento en las urnas: 26,85% y casi 3,5 millones de votos.

En la segunda vuelta se redujo el presupuesto y se acudió nuevamente al sistema de financiamiento. Esta vez se solicitó un crédito por $1.186 millones, que se transformó otra vez en el principal sustento económico de la campaña.

