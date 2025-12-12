“No tendríamos por qué decirle que no”: Colombia considera abrir la puerta a un eventual asilo para Maduro

Colombia no descarta dar asilo al presidente venezolano Nicolás Maduro si acuerda dejar el poder en medio de presiones de Estados Unidos.

Fue la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, quien indicó que su país podría otorgarle asilo al líder del chavismo en caso de que llegue a un acuerdo con Washington.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, dijo la diplomática en una entrevista con Caracol Radio.

“Gobierno de transición”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el miércoles que es “hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en Venezuela.