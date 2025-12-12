Homicidio de padre e hijo en Cabrero: familia expone teoría detrás del brutal crimen esperando esclarecer los hechos

Durante esta semana se dio a conocer el caso de un doble homicidio de un padre (42 años) y su hijo (15 años) en la comuna de Cabrero, región del Biobío, luego de que ambas víctimas fueran encontradas sin vida en la vía pública.

El hecho sacudió a la comunidad y ha consternado al círculo cercano de las víctimas. Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) sigue trabajando en el caso y la reconstrucción de los hechos.

Hasta ahora se tiene conocimiento que ambos salieron de su hogar cerca de las 21:00 horas a bordo de su vehículo para llevar a un individuo no identificado.

En cuanto al homicidio, se estableció que el ataque ocurrió con un arma de fuego, provocando heridas letales en la cabeza de los dos.

En medio de este escenario, la familia ha planteado una teoría en torno al móvil del crimen, abriendo opciones a investigar y pudiendo esclarecer los hechos.

Juan Carlos Vega, hermano del hombre fallecido y tío del adolescente, detalló la hipótesis que manejan, proponiendo como idea principal que “a mi hermano lo asaltaron”.

“Lo fueron a buscar a la casa como si fuera para hacer un flete, tipo Uber, y le quitaron su billetera, su auto, todo. El niño no tenía ninguna culpa. No sé para qué lo mataron. Mataron a un inocente”, relató.

Perfil de la víctima y un impacto familiar

Vega describió a su hermano como un trabajador incansable que regresó anticipadamente de un turno en el norte, donde se se mantenía bajo un sistema de laburo 7x7.

“Él se vino antes del trabajo porque su hijo tenía su graduación. Estuvo dos horas con él y después le quitaron la vida”, precisó, evidenciando la unión que existía en el núcleo familiar y cómo este hecho les ha golpeado.

La investigación prosigue para identificar al responsable y esclarecer si el robo fue el detonante principal, mientras la comunidad exige mayor seguridad en zonas rurales vulnerables.