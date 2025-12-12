;

“Tragedia evitable”: Fedach acusa exceso de burocracia tras pérdida de órgano para trasplante en el Biobío

La Federación Aérea de Chile denunció que restricciones de la DGAC impidieron usar aeronaves civiles para un traslado urgente.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

La Federación Aérea de Chile (Fedach) manifestó este viernes su profundo pesar por el fallido traslado de un órgano donado por una niña fallecida en la región del Biobío, hecho que impidió concretar un trasplante vital para un menor en lista de espera.

Según la federación, la falta de una aeronave disponible y la imposibilidad de activar recursos civiles a tiempo marcaron el desenlace de lo que calificaron como “una tragedia evitable”.

ADN

Getty Images / Arctic-Images

Roberto Dabed, director de Comunicaciones de Fedach, afirmó que este caso evidencia fallas estructurales en los protocolos que regulan el apoyo de la aviación civil en situaciones críticas.

“Como país no podemos permitir que se pierda un órgano por falta de conectividad aérea, especialmente cuando existen capacidades disponibles que hoy no están siendo utilizadas”, señaló.

Dabed destacó que la federación reúne 69 clubes aéreos a lo largo de Chile, con pilotos capacitados y aeronaves operativas que podrían apoyar de manera inmediata en traslados urgentes de órganos, pacientes o equipos médicos. Sin embargo, aseguró que las actuales normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dificultan su participación.

“Si no existieran tantas restricciones desde la DGAC, la aviación civil podría aportar de manera concreta y rápida, evitando la pérdida de tiempo valioso en emergencias donde cada minuto cuenta y donde está en juego la vida de una persona”, añadió.

La Fedach remarcó que su propuesta no apunta a relajar la seguridad operacional, sino a crear mecanismos excepcionales que permitan activar recursos civiles en situaciones humanitarias, tal como ocurre en otros países.

“Lo que históricamente ha hecho la aviación civil es colaborar. Hoy vemos que el exceso de regulación nos impide participar y se pierde un órgano que habría mejorado la calidad de vida de un ciudadano. El llamado es a que las autoridades nos escuchen y nos consideren”, sumó Roberto Dabed.

Finalmente, la federación reiteró su disposición a trabajar junto a las autoridades para fortalecer la red de trasplantes y evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

