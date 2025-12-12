“Es muy fuerte, da rabia, da pena”: padre acusa que falta de helicóptero frustró el trasplante urgente que necesitaba su hija

Una niña de 2 años no pudo acceder al trasplante de hígado que necesitaba con urgencia debido a la ausencia de un helicóptero para trasladar el órgano desde la región del Bío Bío hasta Santiago.

La menor, Alana, está diagnosticada con síndrome de Alagille y llevaba un mes en el séptimo lugar de la lista nacional de espera.

Según relató su padre a Radio BioBio, Deninson Catalán, la familia recibió hace dos días la noticia de que había una donante compatible: una niña de 5 años cuyo hígado sería trasladado al Hospital Calvo Mackenna.

Sin embargo, tras horas de espera, el procedimiento se canceló por falta de una aeronave disponible para el operativo. “Nos dijeron que no hubo un helicóptero para hacer el traslado entre dos de las ciudades más grandes del país”, lamentó.

“ Es muy fuerte, da rabia, da pena ”

Catalán describió la situación como un golpe devastador. “Es muy fuerte, da rabia, da pena”, afirmó, al cuestionar la capacidad del sistema de trasplantes para responder a emergencias.

También advirtió sobre la precariedad que enfrentan las familias en lista de espera: “El desgaste emocional, físico y económico es enorme, y lo único que esperamos del Estado es que cumpla con su parte”.

El padre hizo un llamado al Gobierno a mejorar la preparación y la logística de los operativos, especialmente ante la creciente demanda de órganos compatibles.

“Si esto pasa aquí, imagínate lo que ocurre en el sur o en otras regiones”, agregó, insistiendo en que el Estado debe garantizar condiciones para que ningún trasplante falle por razones operativas.