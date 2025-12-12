Elecciones Presidenciales en Chile: qué puedes hacer y qué no en el local de votación para segunda vuelta del domingo

Estamos a solo días de la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales 2025 en Chile y son varios los temas a tener en consideración más allá de la información y claridad política como tal.

Partiendo por el hecho de que este domingo 14 de diciembre el voto volverá a ser obligatorio, hay que tener en cuenta algunas apreciaciones sobre las normas que rigen dentro de los locales de votación, según las directrices del Servicio Electoral (Servel).

Como información básica hay que saber que las mesas abren a las 8:00 horas y cierran a las 18:00 horas. Si llegas antes del cierre y hay fila, tienes derecho a votar aunque se extienda el proceso.

Los únicos documentos válidos son tu cédula de identidad o pasaporte, siendo aceptables documentos vencidos hasta 12 meses antes. Se recomienda llevar un lápiz de pasta azul, aunque los locales también pueden proporcionar este elemento.​

Lo que está prohibido

Fotografiar la papeleta de votación: Cualquier intento de registrar tu voto mediante fotografía, video o captura constituye un delito según la Ley 18.700. La ley considera esta conducta como cohecho.

Las sanciones incluyen multas de 1 a 3 unidades tributarias mensuales (aproximadamente $200.000) y penas de entre 61 días a 3 años de cárcel.​

Usar celular : El uso de teléfonos móviles está prohibido en zonas del local donde ocurre el sufragio, según la Circular 58 del Ministerio del Interior.​

Llevar propaganda electoral : No puedes ingresar con prendas, accesorios o materiales que promocionen a los candidatos presidenciales, incluyendo camisetas, gorras o pulseras.​

Ingresar con armas u objetos peligrosos : La ley prohíbe llevar armas de fuego, artefactos explosivos u objetos que constituyan una amenaza.​

Manifestaciones de campaña : Desde las 00:00 del viernes 12 de diciembre hasta el cierre de mesas el domingo 14, está prohibida cualquier manifestación pública, mitin o caravana electoral en los alrededores de los locales.​

Lo que se puede hacer

Voto asistido : Aquellos ciudadanos con alguna discapacidad visual, motora, auditiva o intelectual, tienen derecho a ir acompañados por una persona mayor de 18 años para asistirlos en la cámara secreta, previa notificación al presidente de la mesa.​

Acceso preferencial : Los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas tienen derecho a filas especiales con distanciamiento adecuado.​

Votar libremente : Una vez dentro de la cámara secreta, tu voto es completamente privado y confidencial. Nadie puede obligarte a votar por un candidato específico.​