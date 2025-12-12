Elecciones Presidenciales en Chile 2025: las horas que te corresponden para ir a votar en la Segunda Vuelta si trabajas el 14-D
La Dirección del Trabajo recordó que quienes deban trabajar cuentan con garantías legales para ejercer el sufragio obligatorio, y que fiscalizarán las denuncias recibidas.
Desde la Dirección del Trabajo reforzaron en las últimas horas las medidas que permitirán a los trabajadores ejercer su derecho a voto en las Elecciones Presidenciales 2025, programadas para este domingo.
Según el sitio Chile Vota Informado, aquellos que no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.771 y $104.313).
Revisa también
Ante esto, el director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, enfatizó que quienes deban trabajar este domingo cuentan con todas las garantías legales para cumplir con su deber de sufragio obligatorio o excusarse, sin impedimentos ni represalias.
¿Cuánto tiempo de permiso tienen para votar quienes trabajen?
“Tienen la obligación de votar y, por lo tanto, la ley establece un permiso de tres horas a lo menos, que debe ser otorgado por los empleadores”, dijo la autoridad.
Finalmente, la Dirección del Trabajo fiscalizará el domingo las denuncias recibidas a través del Canal de Atención Telefónica (CAT) -600 450 4000- entre las 09:00 y las 14:00 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.