Elecciones Presidenciales en Chile 2025: las horas que te corresponden para ir a votar en la Segunda Vuelta si trabajas el 14-D

La Dirección del Trabajo recordó que quienes deban trabajar cuentan con garantías legales para ejercer el sufragio obligatorio, y que fiscalizarán las denuncias recibidas.

Ruth Cárcamo

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: las horas que te corresponden para ir a votar en la Segunda Vuelta si trabajas el 14-D

Desde la Dirección del Trabajo reforzaron en las últimas horas las medidas que permitirán a los trabajadores ejercer su derecho a voto en las Elecciones Presidenciales 2025, programadas para este domingo.

Según el sitio Chile Vota Informado, aquellos que no concurran a votar serán sancionados con una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM (entre $34.771 y $104.313).

Ante esto, el director (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, enfatizó que quienes deban trabajar este domingo cuentan con todas las garantías legales para cumplir con su deber de sufragio obligatorio o excusarse, sin impedimentos ni represalias.

¿Cuánto tiempo de permiso tienen para votar quienes trabajen?

“Tienen la obligación de votar y, por lo tanto, la ley establece un permiso de tres horas a lo menos, que debe ser otorgado por los empleadores”, dijo la autoridad.

Finalmente, la Dirección del Trabajo fiscalizará el domingo las denuncias recibidas a través del Canal de Atención Telefónica (CAT) -600 450 4000- entre las 09:00 y las 14:00 horas.

