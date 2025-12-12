;

El “téngase presente” de Carabineros a la ANFP ante el aumento de partidos en Chile para 2026

Según información de ADN Deportes, la policía cuestionó a la orgánica del fútbol chileno en torno a la calendarización de la competencia de cara a la siguiente temporada.

El “téngase presente” de Carabineros a la ANFP ante el aumento de partidos en Chile para 2026

En medio del Consejo de Presidentes de la ANFP, una nueva variable se abrió respecto al futuro del fútbol chileno.

Esto considerando que los clubes aprobaron el desarrollo de un tercer campeonato en Primera División, la Copa de La Liga.

Esta situación no cayó nada bien en Carabineros, que, según información de ADN Deportes, se contactó con el ente rector del fútbol chileno para hacer un “téngase presente”, una suerte de advertencia.

“No han requerido opinión técnica operativa para la programación de los partidos”, plantearon en la fuerza policial al fútbol, considerando que, bajo sus cálculos, al menos tendrán que resguardar 32 partidos más respecto de este año.

Habrá que esperar qué reacción se da en la ANFP en torno a la molestia de Carabineros por la falta de consideración hacia ellos de cara a la planificación de la temporada 2026.

