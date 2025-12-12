Fútbol chileno: los cambios aprobados para la Liga de Primera y el “premio” para la Copa de la Liga / ANFP

Durante la jornada de ayer jueves, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó las bases para el desarrollo de la Liga de Primera 2026.

Una de las principales novedades está en la aprobación para ampliar la cantidad de jugadores en la banca, los que pasarán de siete a nueve.

Donde hubo un rechazo generalizado fue a la propuesta emitida por la ANFP de ampliar el porcentaje de minutos para jugadores sub 21, el cual se mantendrá en 1.890 (se había planteado subirlo a 2.160 minutos).

También se desestimó la idea de ponderar los minutos de juveniles según su año de nacimiento.

Sin embargo, se modificó el tope de sumar hasta 90 minutos por partido en caso de sumar más de un sub 21 en cancha, ampliándolo ahora a 120 minutos como máximo por encuentro.

La Copa de La Liga

El Consejo de Presidentes aprobó también el desarrollo de un tercer torneo, definiendo también su premio.

Con esto, el ganador de este nuevo campeonato tendrá el cupo de “Chile 3″ a la Copa Libertadores.

Así las cosas, el “Chile 4″ se entregará en una final entre el campeón de la Copa Chile y el club que termine tercero en la Liga de Primera. Quien pierda aquella definición irá a Copa Sudamericana.