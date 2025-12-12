;

Fútbol chileno: los cambios aprobados para la Liga de Primera y el “premio” para la Copa de la Liga

El Consejo de Presidentes también desistió de ampliar la exigencia de minutos sub 21.

Carlos Madariaga

Fútbol chileno: los cambios aprobados para la Liga de Primera y el “premio” para la Copa de la Liga

Fútbol chileno: los cambios aprobados para la Liga de Primera y el “premio” para la Copa de la Liga / ANFP

Durante la jornada de ayer jueves, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó las bases para el desarrollo de la Liga de Primera 2026.

Una de las principales novedades está en la aprobación para ampliar la cantidad de jugadores en la banca, los que pasarán de siete a nueve.

Revisa también:

ADN

Donde hubo un rechazo generalizado fue a la propuesta emitida por la ANFP de ampliar el porcentaje de minutos para jugadores sub 21, el cual se mantendrá en 1.890 (se había planteado subirlo a 2.160 minutos).

También se desestimó la idea de ponderar los minutos de juveniles según su año de nacimiento.

Sin embargo, se modificó el tope de sumar hasta 90 minutos por partido en caso de sumar más de un sub 21 en cancha, ampliándolo ahora a 120 minutos como máximo por encuentro.

La Copa de La Liga

El Consejo de Presidentes aprobó también el desarrollo de un tercer torneo, definiendo también su premio.

Con esto, el ganador de este nuevo campeonato tendrá el cupo de “Chile 3″ a la Copa Libertadores.

Así las cosas, el “Chile 4″ se entregará en una final entre el campeón de la Copa Chile y el club que termine tercero en la Liga de Primera. Quien pierda aquella definición irá a Copa Sudamericana.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad