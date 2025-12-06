La increíble equivocación con Pamela Díaz: le informaron que ganó un Copihue de Oro y no era cierto

Un insólito error en la antesala de los Copihue de Oro 2025 salió a la luz luego de que Cecilia Gutiérrez revelara detalles en el programa Plan Perfecto de Chilevisión.

Según relató la periodista, la asistente de Pamela Díaz, conocida como “Verito”, recibió un mensaje asegurando que “La Fiera” había ganado un Copihue, información que resultó ser falsa.

La panelista de Primer Plano explicó que accedió a los textos enviados por un representante del medio organizador del evento. “24 de noviembre, le escriben: ‘Ganaste, felicitaciones, te esperamos con los brazos abiertos, danos los datos’ y no sé qué... Ah, averigüé, esta persona que la contactó es de La Cuarta”, señaló.

El mensaje llegó con tono confidencial: “Verito, ¿cómo estás? Buenas noticias, pero en muy en off, entre nosotros, please, que no se puede saber hasta el día de la entrega de los premios, Sin Editar ganó como ‘mejor streaming’. ¡Felicitaciones! Queremos recibir a Pamela con los brazos abiertos. ¿Me podrías indicar los nombres de las personas y los números de estacionamientos que necesitan? Yo les indico la hora exacta, abrazos”.

Sin embargo, la situación pronto cambió drásticamente, cuando el trabajador de La Cuarta reconoció su error. “Al otro día, cerca del mediodía. Toma el teléfono... Porque esta persona fue inteligente y ya no dejó el WhatsApp de respaldo, porque el 24 teníamos el WhatsApp. Toma el teléfono y le dice ‘perdón, pero nos equivocamos y no te ganaste el Copihue’”, afirmó Cecilia Gutiérrez.

Acorde a lo relatado por la periodista, el representante del medio organizador intentó enmendar el error: “Ups, hubo un pequeño error, pero no ganaste, pero igual estás invitada, puedes venir”. Finalmente, el premio a Mejor Streaming fue para Luis Slimming por su programa en YouTube Entre Broma y Broma.