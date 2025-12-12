;

Temblor se registra en el norte de Chile hoy viernes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Senapred dio a conocer más detalles del movimiento telúrico.

Un temblor se registró durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre en el norte de Chile.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 3,9 en la región de Atacama.

Mientras que su epicentro se ubicó a 19 kilómetros al noroeste de Chañaral.

El temblor, que tuvo lugar a las 04:12 horas, también se sintió en localidades como Diego de Almagro, Copiapó y Tierra Amarilla.

