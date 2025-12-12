Colo Colo pone sus ojos en un ex seleccionado nacional para reforzar la defensa

Con las recientes salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, Colo Colo está en la búsqueda de dos centrales para reforzar su plantel, y ya hay un nombre que interesa en el Monumental.

Según información de ADN Deportes, el zaguero chileno Nicolás Díaz es una de las opciones que maneja la dirigencia del “Cacique” en este mercado de pases.

El formado en Palestino, quien en su momento fue seleccionado nacional, defendió a Unión Española durante el primer semestre de este año. Con los “hispanos” jugó 19 partidos en total, 18 como titular, entre el Campeonato Nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Chile.

Y en este segundo semestre, el “Nico” vistió la camiseta del Puebla de México, donde disputó 19 encuentros, 17 de titular, entre la Liga MX y la Leagues Cup.

Nicolás Díaz pertenece a Xolos de Tijuana, por ende, Colo Colo debe negociar con el club mexicano para contar con los servicios del defensor de 26 años.