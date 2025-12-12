;

Colo Colo pone sus ojos en un ex seleccionado nacional para reforzar la defensa

El zaguero chileno Nicolás Díaz es una de las opciones que maneja la dirigencia del “Cacique” en este mercado de pases.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Felipe Puccio

Agencia Uno

Agencia Uno

Con las recientes salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, Colo Colo está en la búsqueda de dos centrales para reforzar su plantel, y ya hay un nombre que interesa en el Monumental.

Según información de ADN Deportes, el zaguero chileno Nicolás Díaz es una de las opciones que maneja la dirigencia del “Cacique” en este mercado de pases.

El formado en Palestino, quien en su momento fue seleccionado nacional, defendió a Unión Española durante el primer semestre de este año. Con los “hispanos” jugó 19 partidos en total, 18 como titular, entre el Campeonato Nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Chile.

Revisa también:

ADN

Y en este segundo semestre, el “Nico” vistió la camiseta del Puebla de México, donde disputó 19 encuentros, 17 de titular, entre la Liga MX y la Leagues Cup.

Nicolás Díaz pertenece a Xolos de Tijuana, por ende, Colo Colo debe negociar con el club mexicano para contar con los servicios del defensor de 26 años.

ADN

Nicolás Díaz / Getty Images / Jam Media

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad