Allanan local clandestino que funcionaba como bar y discoteca en Santiago centro: hay detenidos

Personal de Carabineros junto a funcionarios de seguridad municipales allanaron un local clandestino que funcionaba como bar y discoteca en Santiago centro.

Según información preliminar, vecinos de calle Portugal, a metros del sector barrio Matta Sur, dieron aviso de esta situación cansados del ruido e incluso algunas incivilidades.

Al llegar al inmueble, personal policial encontró a 118 personas en el interior, a quienes desalojaron del recinto, y detuvieron a 2 personas.

Una de las personas arrestadas era una mujer a quien se le encontró en su cartera 5 máquinas de pago.

Esto porque además del baile, en el recinto clandestino se vendía alcohol, puesto que funcionaba como bar y discoteca.

Se espera que durante la mañana de este viernes, Carabineros entregue más detalles sobre este allanamiento.