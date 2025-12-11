El nivel más alto en 11 años: Cochilco presenta cartera minera y proyecta US$104.549 millones para la próxima década

Durante este jueves, el Ministerio de Minería y Cochilco dieron a conocer la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025–2034, que alcanzó US$104.549 millones, la cifra más alta registrada desde 2014.

En concreto, el monto representa un alza de 25,7% —equivalente a US$21.369 millones— respecto del catastro anterior, lo que, según la autoridad, confirma la recuperación del ciclo inversor del sector.

La ministra de Minería, Aurora Williams, sostuvo que el repunte “refleja con fuerza que la minería chilena está retomando su dinamismo”, planteando que el incremento proyectado “demuestra confianza en nuestro país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería más moderna, sostenible y competitiva”.

Desde Cochilco, la vicepresidenta ejecutiva (s), Claudia Rodríguez, destacó que es el segundo año consecutivo de expansión de la cartera, impulsado por la entrada de iniciativas privadas que habían permanecido en revisión o en etapas tempranas de factibilidad. Este comportamiento, afirmó, apunta a una activación progresiva de proyectos que en años anteriores estaban detenidos o reformulándose.

Dentro del portafolio figuran dos iniciativas consideradas estratégicas por las compañías: la Nueva Concentradora en Rosario (4ª línea de Collahuasi) y la Nueva Concentradora Los Colorados en Escondida. Ambas permanecen en prefactibilidad y aún no cuentan con Resolución de Calificación Ambiental, pero fueron definidas como claves para asegurar crecimiento y continuidad operativa durante la próxima década.

A ello se suma el proyecto Salares Altoandinos, impulsado por ENAMI y Río Tinto, con una inversión estimada de US$3.200 millones. Según afirman, la iniciativa se convierte en uno de los hitos del nuevo modelo de asociación público-privada para el litio establecido por la Estrategia Nacional del Litio.

Los detalles

El informe también señala que la inversión prevista en proyectos de cobre concentra el 89,8% del total, su nivel más alto desde el período 2016–2025, con un portafolio que mezcla iniciativas de reposición, optimización y expansiones de gran escala.

En paralelo, Cochilco detalló que desde 2021 la cartera integra proyectos de litio, cuya inversión estimada para 2025 asciende a US$4.700 millones, más del doble de lo registrado hace cuatro años.

Además, consignan que, con la demanda internacional y el nuevo marco institucional, el litio se consolida como un componente estable del portafolio minero proyectado para la próxima década.