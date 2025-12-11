;

Juguetería rematará cientos de productos desde los $500 en Santiago: ¿Dónde es la subasta?

Miramax Hobbies tendrá 114 lotes de productos de diversas marcas. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

A lo largo de diciembre, son muchos los ayudantes del Viejito Pascuero que buscan el juguete ideal para sorprender a los niños en Navidad.

El dato de esta nota puede ser especialmente útil si quiere ahorrar algunos pesos y llevarse un buen producto para colocar bajo el arbolito este 24 de diciembre.

Hoy jueves 11 de diciembre la juguetería Miramax Hobbies del Mall Apumanque realizará un remate presencial y online con 114 lotes de productos.

En el catálogo aparecen opciones como Barbie, Fisher Price, Hasbro, Hot Wheels, Mattel y Nerf.

Habrá opciones tanto para quienes buscan productos al detalle como para aquellos que necesitan comprar al por mayor.

Algunos de los ítems disponibles incluyen pistolas de agua, instrumentos musicales, figuras de acción y muñecas. Los valores van desde los $500 y el precio máximo depederá de lo que ofrezca cada uno de los postores que digan presente.

La instancia está programada para comenzar a las 12:00 horas en el local 510 del centro comercial mencionado, ubicado en el patio de comidas.

También existe la posibilidad de participar de forma remota desde la casa. Para ello, los interesados deben inscribirse en el sitio www.qremate.cl, plataforma que también organiza el evento. En ese mismo sitio web se puede revisar el listado de productos disponibles.

Quienes opten por esta modalidad deberán pagar una garantía de $250.000.

