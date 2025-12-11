;

Amplían señales de TV para la emisión de Copa Libertadores y Sudamericana desde 2027

Conmebol oficializó qué televisoras transmitirán los torneos continentales hasta 2030.

Carlos Madariaga

Amplían señales de TV para la emisión de Copa Libertadores y Sudamericana desde 2027 / Agencia Getty

Con el cierre de la temporada a nivel de torneos continentales, Conmebol entregó novedades respecto a la transmisión de la Copa Libertadores y Sudamericana.

En ese contexto, el ente rector del fútbol en este lado del planeta anunció modificaciones en torno a los derechos de televisación para el período entre 2027 y 2030.

Revisa también:

ADN

En lo que involucra a Chile, la Copa Libertadores ahora tendrá una nueva señal disponible, pues ahora los partidos se repartirán, en partes iguales, entre ESPN y TNT Sports.

En tanto, la Copa Sudamericana mantendrá su distribución actual, con encuentros que serán emitidos tanto por ESPN como por DirecTV.

Respecto de la Recopa Sudamericana, ESPN dispondrá de la exclusividad de la llave.

"La integridad del proceso fue monitoreada por Ernst & Young (EY), una de las principales empresas independientes de auditoría y transparencia del mundo. La selección se realizó bajo principios, normas de transparencia y solvencia profesional, y tiene como objetivo alcanzar las condiciones más beneficiosas para el fútbol de clubes sudamericanos“, explicaron desde Conmebol.

La duda ahora está instalada en torno a la disponibilidad de partidos en Chile por TV abierta, pues hasta 2026 la Copa Libertadores tiene algunos encuentros por Chilevisión. De 2027 a 2030, TNT Sports es quien se quedó con dichos derechos, con lo que se deberá negociar con ellos para disponer de un juego por semana.

