María Corina Machado: “Pronto, el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

En una ceremonia cargada de simbolismo y emoción en el Ayuntamiento de Oslo, María Corina Machado fue galardonada este miércoles 10 de diciembre con el Premio Nobel de la Paz 2025. Aunque la líder opositora no pudo estar presente en el inicio del acto, su voz resonó a través de su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó un discurso que marcó la hoja de ruta para la reunificación de Venezuela: la promesa de un retorno masivo de los exiliados.

El punto culmine de la intervención fue una proyección de futuro que arrancó aplausos de los dignatarios presentes. Machado aseguró que la libertad de su país es inminente y visualizó el fin de la crisis migratoria con una frase contundente: “Pronto, el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”.

La promesa del Puente Simón Bolívar

El mensaje de Machado no fue una metáfora abstracta, sino una promesa física de reencuentro. En su texto, describió con precisión dónde esperará a los millones de venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro: “Yo estaré allí, nuevamente, en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera”.

La líder dedicó el premio a las víctimas de la dictadura, mencionando específicamente a los presos políticos, a los perseguidos y a las familias rotas por la migración forzada. “Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres”, rezaba el discurso leído por su hija.

Viaje secreto y condena al régimen

La jornada estuvo marcada también por la revelación de la travesía de la galardonada. Ana Corina Sosa confirmó que su madre logró salir de Venezuela —según reportes, mediante una ruta secreta en barco hacia Curazao y luego en avión— y que llegaría a Oslo en cuestión de horas para cumplir con la agenda protocolar posterior. “Mi madre nunca rompe una promesa... en solo unas horas podremos abrazarla aquí”, afirmó Sosa.

Por su parte, el Comité Noruego del Nobel aprovechó la instancia para lanzar una dura crítica internacional. Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité, denunció las alianzas del régimen chavista con actores como Irán y Hezbollah, y exigió la renuncia de Nicolás Maduro para permitir una transición pacífica, validando la lucha de Machado como un esfuerzo por restaurar la soberanía popular robada en las urnas.