Un tribunal superior de justicia en España declaró improcedente el despido de un trabajador tras ser sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una compañera dentro de las instalaciones de la empresa, fallando que la medida fue desproporcionada y careció de justificación legal suficiente.

Según el fallo, el incidente ocurrió mientras el empleado y la otra persona estaban en una dependencia de la empresa fuera de horario regular. La compañía consideró la conducta como una falta grave que comprometía la confianza, por lo que procedió con la desvinculación disciplinaria.

El trabajador impugnó el despido en tribunales, argumentando que el hecho de utilizar un espacio de la empresa fuera de horas laborales no constituía una deslealtad grave ni un riesgo funcional real para la organización.

El tribunal dio la razón al trabajador, señalando que la empresa no demostró que la conducta tuviera un impacto material sobre sus operaciones, productividad o seguridad. Para los jueces, no hubo perjuicio real ni justificación proporcional para un despido, que constituye la sanción más severa en el ámbito laboral.

En consecuencia, el fallo declaró el despido como improcedente, lo que obliga a la empresa a indemnizar al trabajador con una suma que supera los 9 millones de pesos chilenos o a ofrecerle la readmisión en su puesto si así lo solicita.

La sentencia también subraya la importancia de que los empleadores fundamenten con claridad cualquier causa de despido en la carta respectiva y demuestren un daño objetivo a la empresa, algo que en este caso no ocurrió de manera convincente.