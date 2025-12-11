;

ALEMANIA. Insólito: detienen a conductora que escribía por celular... mientras su bebé de 2 años manejaba

Agentes policiales quedaron atónitos con esta situación.

Una patrulla policial del estado de Renania-Palatinado, en Alemania, hizo un descubrimiento impactante al encontrar a una conductora que parecía estar escribiendo en su teléfono móvil, según un informe del miércoles.

Si bien tal comportamiento ya sería peligroso, lo que vieron al inspeccionarlo más de cerca dejó atónitos a los agentes.

Un niño pequeño, de menos de dos años, estaba sentado en su regazo con ambas manos al volante.

Los agentes inmediatamente sacaron el vehículo de la autopista en la siguiente salida cerca de la ciudad de Ramstein, al oeste de Kaiserslautern, y la confrontaron, realizando una inspección completa en la carretera. El incidente ocurrió el martes por la noche.

Según la policía, la mujer no mostró señales de comprender el riesgo. Insistió en que el niño no se encontraba bien y que simplemente se dirigía a un restaurante de comida rápida.

Los agentes afirman que esta explicación no disminuyó la gravedad del delito.

Por lo mismo, se abrió una investigación formal y se ha alertado a las autoridades debido a la preocupación por el peligro al que fue expuesto el menor.

