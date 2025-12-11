Fue atropellada mientras cruzaba la calle: muere la actriz estadounidense Wenne Alton Davis a los 60 años

Esta semana se dio a conocer la inesperada muerte de la actriz estadounidense Wenne Alton Davis a los 60 años.

La intérprete, conocida por aparecer en la serie de televisión Marvelous Mrs. Maisel fue atropellada la noche de lunes 8 de diciembre mientras cruzaba la calle en Nueva York.

“Sufrió un traumatismo severo en la cabeza y el cuerpo”, explicó la policía de la ciudad en un comunicado.

“El servicio de emergencias respondió y transportó (a Davis) a Mount Sinai West, donde fue declarada fallecida”, continuó el texto.

La persona que conducía el vehículo, un Cadillac XT6 negro del 2023, resultó ser un hombre de 61 años, quien realizó una maniobra para girar a la izquierda justo en el momento en que se topó con la artista.

El conductor permaneció en el lugar y no resultó herido tras la colisión. “No hay detenciones por el momento, y la investigación sigue en curso por parte del Equipo de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD“, siguió el cuerpo policial.

David apareció en la quinta temporada de la producción de Amazon Prime, en el año 2023. Según su página de IMDB, también participó en ficciones como Rescue Me(2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) y Girls5eva (2022).