VIDEO. Constanza Santa María aclara pregunta a Jeannette Jara tras error en certificado sobre multas del TAG

La periodista afirmó que existían dos certificados oficiales con fechas de pago distintas y que la concesionaria reconoció un error en su plataforma.

Cristóbal Álvarez

Constanza Santa María aclara pregunta a Jeannette Jara tras error en certificado sobre multas del TAG

Durante este jueves, la periodista Constanza Santa María publicó una declaración luego de las críticas que recibió por una pregunta realizada a la candidata oficialista Jeannette Jara durante el debate de Anatel del 9 de diciembre.

La pregunta surge a raíz de una declaración que ella misma hizo en el debate anterior”, señaló. “Yo tenía un certificado emitido por la autopista donde aparecía que había pagado en noviembre de este año”, agregó.

Durante el debate, Jara negó esa información y aseguró haber regularizado la deuda tres meses después, en 2020. Al día siguiente, la candidata publicó otro certificado oficial, que confirmaba su versión.

Ante la contradicción, Santa María indicó que se comunicó con la concesionaria para resolver el origen de ambos documentos. “Me contacté con la autopista para entender cómo era posible que dos documentos oficiales tuvieran una diferencia tan fundamental”, dijo.

Según la periodista, la respuesta de Autopista Central fue que “había un error en la información entregada por la plataforma”, que se encuentra en revisión y derivó en la baja temporal del sitio.

Santa María cerró señalando que “es importante aclarar que Jeannette Jara pagó su deuda en el año 2020, tal como ella lo dijo”, y que tanto el documento mostrado por ella como el presentado por la candidata eran certificados oficiales emitidos por la concesionaria.

